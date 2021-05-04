البث الحي
26:07

ما وراء الخبر- هل لدى إدارة بايدن حل لأزمة سد النهضة؟

سلطت حلقة (02021/5/4) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على الزيارة التي يقوم بها وفد أميركي رفيع للدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، وتساءلت عما إذا كان الوفد يحمل في جعبته اقتراحات لحل الأزمة.
4/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

48:05
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

23:47
(الجزيرة)

تأملات- سيبويه.. صاحب الكتاب

20:09
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)

23:40
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

48:05
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

23:47
(الجزيرة)

تأملات- سيبويه.. صاحب الكتاب

20:09
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)

23:40
المزيد من حوارية

الاتجاه المعاكس- الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمر بلدان الربيع العربي؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/4)

(الجزيرة)

الشعوب الثائرة أم الطغاة.. من دمّر بلدان الربيع العربي؟

(الجزيرة)

بايدن يرسل وفدا رفيعا للدول الثلاث المعنية.. هل لدى الإدارة الأميركية حل لأزمة سد النهضة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

إثيوبيا تتهم مصر والسودان بتوقيع اتفاقية تتجاوز التهديد بالحرب.. الخرطوم والقاهرة تحذران من الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة والخرطوم ترفضان الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق (الجزيرة)

شاهد- “إذا لم أسرقه فسيسرقه غيري”.. مستوطن يقتحم منزل فلسطينية في حي الشيخ جراح ودار بينهما هذا الحوار

(الجزيرة)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

أغرب من الخيال.. رؤيا تعيد للكويتي حسن الفيلكاوي ذاكرته بعد ربع قرن من فقدانها

حسن الفيلكاوي عندما غادر إلى أميركا، حيث فقد ذاكرته في اليوم التالي لوصوله، وبقي هناك 25 عاما قبل أن يعود للكويت (مواقع التواصل)