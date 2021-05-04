26:07

ما وراء الخبر- هل لدى إدارة بايدن حل لأزمة سد النهضة؟

سلطت حلقة (02021/5/4) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على الزيارة التي يقوم بها وفد أميركي رفيع للدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، وتساءلت عما إذا كان الوفد يحمل في جعبته اقتراحات لحل الأزمة.