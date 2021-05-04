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26:07
ما وراء الخبر- هل لدى إدارة بايدن حل لأزمة سد النهضة؟
سلطت حلقة (02021/5/4) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على الزيارة التي يقوم بها وفد أميركي رفيع للدول الثلاث المعنية بأزمة سد النهضة، وتساءلت عما إذا كان الوفد يحمل في جعبته اقتراحات لحل الأزمة.
4/5/2021
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