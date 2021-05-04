02:24

شاب عُماني كفيف يحقق طموحاته في رياضة الفروسية

لم تقف الإعاقة عائقاً أمام الكفيف العُماني خميس الشرخي لتحقيق طموحاته في رياضة الفروسية. تمكن عام 2015 من الالتحاق بخيالة جامعة السلطان قابوس حتى صار اليوم مساعداً لمدربي فريق القدرة والتحمل.