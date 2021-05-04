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01:59
دراسة فرنسية: النساء والشباب أكثر تضررا نفسيا من الحجر الصحي
أظهرت دراستان نشرت في فرنسا أن واحداً من كل 7 أشخاص يعاني من أعراض الكآبة والقلق، بسبب الحجر المنزلي الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وأشارت إحدى الدراستين إلى أن النساء والشباب هم الأكثر تضررا نفسياً.
4/5/2021
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