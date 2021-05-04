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تأملات- سيبويه.. صاحب الكتاب

سلط برنامج “تأملات” في حلقته بتاريخ (2021/5/4) الضوء على حياة إمام نحاة اللغة العربية سيبويه، وتعرض للموقف الصعب الذي جعله أبرز علماء اللغة، كما كشف عن المكيدة التي تعرضها لها الرجل فأصابته في مقتل.
4/5/2021-|آخر تحديث: 4/5/202109:52 PM (مكة المكرمة)
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