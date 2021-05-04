02:26

بعد حملات اتسمت بالعنف.. انتخابات تشريعية مبكرة في إقليم مدريد

يشهد إقليم مدريد اليوم الثلاثاء انتخابات تشريعية مبكرة، سبقتها حملة انتخابية اتسمت بالعنف ومواجهات كلامية حادّة بين أحزاب اليمين واليسار، وأثارت استقطابا شديدا داخل مجتمع مدريد وفق مراقبين.