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بحث ترسيم الحدود البحرية.. انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة

أنهى اللبنانيون والإسرائيليون جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، وأصر لبنان على منحه مساحة بحرية أوسع، وهي مطالبة لا تحظى حتى بتأييد لبناني داخلي كامل