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المطرب العراقي إلهام المدفعي.. تحديث الأغاني التراثية بإيقاع غربي

عاشق لموسيقاه. ذاك هو المطرب العراقي إلهام المدفعي. لسنوات طويلة ظل الرجل وفيا لنمط موسيقي متفرد، حاول فيه توزيع الأغاني التراثية إلى إيقاع على النمط الغربي، ما جعل جمهوره من كل الأجيال.