04:38

الدكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. المجاهرة بالمعصية ومخاطرها

قد يقع الإنسان في الخطأ أو المعصية صغيرة كانت أو كبيرة ولكن من رحمة الله بعباده أنه يستر على المخطئ والمذنب. الدكتور محمد العوضي يحدثنا عن خطورة المجاهرة بالذنوب على المجتمع وبخاصة الكبائر.