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الخارجية السودانية: نتعامل مع التعبئة الثانية لسد النهضة على أنها قضية أمن قومي

قالت وزيرة الخارجية السودانية إن الخرطوم تتعامل مع التعبئة الثانية لسد النهضة على أنها قضية أمن قومي تهدد حياة السودانيين. التصريح جاء بعد يوم من شكوى إثيوبية لدى مجلس الأمن ضد مصر والسودان.