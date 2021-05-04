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الحصاد (2021/5/3)

تناولت إيمان عياد في “الحصاد” (2021/5/3) الموضوعين التاليين: طهران تقول إن مفاوضات فيينا انتقلت من مرحلة الاتفاق على رفع العقوبات إلى تحديد الكيانات والأفراد التي سيشملها. وتتصاعدأزمة سد النهضة.