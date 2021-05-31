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وكالة الأدوية الأوروبية تقر تطعيم المراهقين بلقاح فايزر المضاد لكورونا

أقرت وكالة الأدوية الأوروبية استعمال لقاح شركة فايرز ضد فيروس كورونا لتطعيم الأطفال من 12 عاما فما فوق، وذلك بعد موافقات مماثلة في الولايات المتحدة وكندا.