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مدير المخابرات المصرية يجري لقاءات في غزة مع قادة حركة حماس

غادر مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل قطاع غزة، بعد لقائه رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعددا من قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى. وناقشوا ملفات عدة تخص الأوضاع في غزة.