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قصة شارع- الأشهر في إسبانيا.. شارع كايي مايور

شارع كايي مايور معلم سياحي يلخص التاريخ المعماري للعاصمة الإسبانية على مدار 6 قرون، كما يشكل مقصدا سياحيا مهما لكثرة المباني التاريخية المطلة عليه.