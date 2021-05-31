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02:37
قصة شارع- الأشهر في إسبانيا.. شارع كايي مايور
شارع كايي مايور معلم سياحي يلخص التاريخ المعماري للعاصمة الإسبانية على مدار 6 قرون، كما يشكل مقصدا سياحيا مهما لكثرة المباني التاريخية المطلة عليه.
31/5/2021
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