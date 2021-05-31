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خلال فترة الاستعمار.. برلين وباريس تعترفان بمسؤوليتهما في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

اعترفت برلين بارتكاب جنودها إبادة جماعية في ناميبيا إبان الاستعمار الألماني نهاية القرن 19، كما أشارت باريس إلى مسؤوليتها في الحرب الأهلية برواندا والتطهير العرقي الذي تعرضت له أقلية توتسي.