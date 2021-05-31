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حفتر يستعرض قواته مهددا السلطة الانتقالية واتفاقيات السلم الداخلي

في خطوة استفزازية واضحة تشكل تهديدا للفترة الانتقالية التي اتفق عليها الفرقاء الليبيون لتحقيق السلام الداخلي والمضي ببناء الدولة الليبية، استعرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر قواته العسكرية.