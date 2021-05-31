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02:56
حراك إقليمي لتثبيت الهدنة في غزة وإعادة الإعمار
تواصل الحراك الدبلوماسي الهادف إلى تثبيت التهدئة في غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث التقى رئيس المخابرات المصرية وزير الدفاع الإسرائيلي، كما أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني.
30/5/2021
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