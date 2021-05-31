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جداريات ضخمة تخلّد ذكرى رموز وطنية فلسطينية

الفنان التشكيلي يوسف كتلو، من بلدة دورا جنوب الخليل، يكرّس جلّ وقته لتنفيذ جداريات ضخمة، تحمل رسائل فنية ووطنية، تخلّد ذكرى شهداء وأدباء ومناضلين تركوا أثرا في الحياة الفلسطينية.