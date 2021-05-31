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02:37

تحذيرات من مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية

راجت في السنوات الأخيرة ظاهرة السجائر الإلكترونية، وتم الترويج لها على أنها بديل للتبغ الطبيعي وتساعد في الإقلاع عن التدخين، لكن مراكز مختصة تحذر من أن تدخين السجائر الإلكترونية أصبح إدمانا بحد ذاته.
31/5/2021
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