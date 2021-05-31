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تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية وصفه نتنياهو بالاحتيال

أعلن زعيم حزب يمينا اليميني نفتالي بينيت انضمامه إلى جهود يائير لابيد زعيم المعارضة وحزب الوسط يوجد مستقبل المكلف بتشكل الحكومة، لتشكيل حكومة ائتلافية.