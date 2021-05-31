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56:32
الحصاد (2021/5/30)
تناول حسن جمول في “الحصاد” المواضيع: نتنياهو يصف توجه المعارضة لتشكيل حكومة وحدة بعملية احتيال القرن. مباحثات دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. المبعوث الأممي لليمن يلتقي زعيم الحوثيين.
30/5/2021
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