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56:32

الحصاد (2021/5/30)

تناول حسن جمول في “الحصاد” المواضيع: نتنياهو يصف توجه المعارضة لتشكيل حكومة وحدة بعملية احتيال القرن. مباحثات دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. المبعوث الأممي لليمن يلتقي زعيم الحوثيين.
30/5/2021
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