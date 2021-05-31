56:32

الحصاد (2021/5/30)

تناول حسن جمول في “الحصاد” المواضيع: نتنياهو يصف توجه المعارضة لتشكيل حكومة وحدة بعملية احتيال القرن. مباحثات دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. المبعوث الأممي لليمن يلتقي زعيم الحوثيين.