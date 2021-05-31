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الأزمة اليمنية.. مارتن غريفيث في صنعاء مجدّدا ولا أمل يلوح في الأفق

قال الناطق باسم الحوثيين إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التقى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، خلال زيارة هي الأولى للمبعوث الأممي إلى صنعاء منذ عام.