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نشر زعيم اليمين الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا مفبركة لمستشفى الشفاء في غزة،

نشر زعيم اليمين الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا مفبركة لمستشفى الشفاء في غزة،
29/5/2021
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