00:40

نشر زعيم اليمين الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا مفبركة لمستشفى الشفاء في غزة،

نشر زعيم اليمين الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ على قناته في يوتيوب مقطع فيديو يضم صورا مفبركة لمستشفى الشفاء في غزة،