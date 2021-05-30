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مؤسسة الجيش تنشئ سوقا للبيع بأسعار رمزية في السودان

أنشأت المؤسسة التعاونية الوطنية التابعة للجيش في السودان سوقًا كبيرة في مدينة بحري بولاية الخرطوم لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتخطط لفتح مزيد من الأسواق في الخرطوم.