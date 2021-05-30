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قصة شارع- الأشهر في فلسطين.. شارع صلاح الدين

شارع صلاح الدين في القدس التاريخي الذي شيد نهاية القرن 18 ويزخر بكثير من المعالم، يتعرض كحال بقية أحياء وشوارع المدينة المقدسة لمحاولات مستمرة من الإسرائيليين تستهدف تغيير طابعه العربي.