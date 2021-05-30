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في العراق.. طائرات مسيرة تؤرّق الولايات المتحدة والتحالف

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن لدى المسؤولين العسكريين الأميركيين في العراق، قلقا متزايدا من هجمات تشنها مليشيات مدعومة من إيران باستخدام طائرات مسيرة.