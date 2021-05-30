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سفراء لمنتجات فلسطين في أسكتلندا

للتضامن مع فلسطين أشكال متعددة، أينما وجهت وجهك في العالم، فستجد ما يذكرك بفلسطين عبر ناشطين وجدوا في الترويج لمنتجات فلسطين سبيلا للتعريف بما تتعرض له الهوية من محاولة للمحو.