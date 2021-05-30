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دوري أبطال أوروبا.. أرقام مميزة

شهد دوري أوروبا 125 مباراة كرة قدم، وتم تسجيل 336 هدفا فيها، بمعدل نحو 31 دقيقة بين كل هدف في المباراة، واعتبر فريق ميونخ الافصل في عدد الهجمات