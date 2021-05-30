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تردّي الأوضاع الاقتصادية في مخيمات الشمال السوري

اضطر قرابة مليون نازح في الشمال السوري إلى السكن في المخيمات وسط أوضاع إنسانية صعبة، بسبب الفقر وقلة الإمكانات المادية وانتشار البطالة.