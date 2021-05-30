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تحركات مصرية حثيثة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري -خلال استقباله نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بالقاهرة- سبل تثبيت التهدئة بين إسرائيل وقطاغ غزة، وإعادة الهدوء للقدس والضفة الغربية،