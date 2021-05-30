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بينما يتحدث الوسطاء عن بوادر أمل.. الحوثيون يصعّدون عسكريا ضد السعودية

في الوقت الذي أعلن فيه الوسطاء الدوليون عن بوادر أمل في إيجاد حل سياسي للصراع باليمن، فاجأ الحوثيون الجميع بتصعيد عسكري غير مسبوق ضد التحالف الذي تقوده المملكة السعودية،