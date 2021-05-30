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بعد عام من انسحابها من جنوب طرابلس.. حفتر يستعرض قواته ويهدد

بعد نحو عام من سحب قواته من جنوب العاصمة طرابلس، وبعد 7 أعوام مما يسميه “معركة الكرامة“، ظهر العقيد المتقاعد خليفة حفتر في استعراض عسكري لقواته، وأطلق التحذيرات والتهديدات بالعودة للقوة لفرض الاتفاق