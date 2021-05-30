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00:18
السفير الإماراتي لدى إسرائيل يزور رئيس مجلس حكماء التوراة بالقدس 2
السفير الإماراتي لدى إسرائيل يزور رئيس مجلس حكماء التوراة بالقدس 2
30/5/2021
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