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الحروب الأربع ضد غزة.. ما مقدماتها ومجرياتها وحصيلتها من حيث الشهداء والجرحى؟

كشفت الحروب الأربع التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة طوال نحو عقد ونصف، ثبات إسرائيل على سياساتها الخاضعة لمنطق الاعتداء والتدمير والقتل واستهداف المدنيين وتدمير المباني.