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الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال والقاصرين في فلسطين

أظهرت فيديوهات موثقة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي فتية فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح. وتقول مؤسسات حقوقية إن سلطات الاحتلال صعدت حملات اعتقال الأطفال والقاصرين، لا سيما في مدينة القدس.