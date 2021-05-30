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أحزاب مؤيدة وأخرى رافضة لتولي الجيش السلطة في مالي

هددت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بفرض عقوبات على مالي إذا لم يتراجع الجيش عن استيلائه على السلطة. كما أصدرت أحزاب بيانات ترفض تولي الجيش السلطة، تنظم تحالفات أخرى مظاهرات لتأييد الجيش.