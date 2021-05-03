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23:40
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة نحو 500 من الفريق الطبي بمصر بسبب كورونا، كما رصدت رفض بروفيسور ألماني جائزة إماراتية.
3/5/2021
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