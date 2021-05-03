23:40

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/5/3) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة نحو 500 من الفريق الطبي بمصر بسبب كورونا، كما رصدت رفض بروفيسور ألماني جائزة إماراتية.