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02:26
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تواصل اعتقال 16 صحفيا فلسطينيا بسجونها
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال تواصل اعتقال 16 صحفياً فلسطينياً في سجونها، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أكد النادي أن السلطات الإسرائيلية تواصل ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين.
3/5/2021
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