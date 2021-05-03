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مصور تونسي يروّج للمناطق الطبيعية في تونس

مروان فايدي شاب تونسي جمع بين فنون مختلفة فهو يحترف التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي، ويوظف موهبته في التعريف بالمناطق التونسية وإبراز خصوصياتها الطبيعية والجمالية.