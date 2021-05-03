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كاميرا الجزيرة ترصد أبرز المعالم الدينية بالمدينة العتيقة في تونس

جالت كاميرا الجزيرة في أحياء المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تونس، وسلطت الأضواء على أبرز المعالم الدينية فيها، والتي تشمل جامع الزيتونة الشهير، وجامع القبة الذي درس فيه العلامة ابن خلدون.