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02:19

قصة شارع- الأشهر في إسبانيا.. شارع اللارامبلا

شارع اللارامبلا بمدينة برشلونة الإسبانية يعد شريان المدينة الذي يربطها بالبحر، فعند نافورة هذا الشارع يحتفل أنصار نادي برشلونة بإنجازاته الكروية التي يتابعها الملايين في كل مكان.
3/5/2021
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