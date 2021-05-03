02:48

فتح تصف إجراءات الاحتلال بحق سكان حي الشيخ جراح بالتطهير العرقي

وصفت حركة فتح سياسات الاحتلال إزاء المقدسيين والفلسطينيين بصورة عامة بمجزرة تطهير عرقي إسرائيلية، جاء ذلك بعد تهديد عائلات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بمصادرة أراضيها.