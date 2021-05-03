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دكتور محمد العوضي- ذكرني بآية.. الإنفاق في الخير

دكتور محمد العوضي يحدثنا عن أهمية الإنفاق في سبيل الله والتجارة الرابحة مع الله. ويذكرنا بآية (وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنۡ خَیۡرࣲ فَلِأَنفُسِكُمۡۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبۡتِغَاۤءَ وَجۡهِ ٱللَّهِۚ).