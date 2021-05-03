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بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة كورونا.. أميركيون يؤيدون أداء بايدن

تخطت الولايات المتحدة 200 مليون لقاح قبل انقضاء الأيام المئة الأولى للرئيس جو بايدن منذ دخوله البيت الأبيض. وتشير استطلاعات للرأي إلى تأييد شريحة من الأميركيين لأداء بايدن في تعامله مع جائحة كورونا.