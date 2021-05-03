01:17

النرويج تحافظ على صدارة حرية الصحافة عالميا وتونس الأولى عربيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود” التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، وتحتل النرويج صدارة التصنيف كما تتصدر تونس الدول العربية.