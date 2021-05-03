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الكامون.. شعار يعبر عن عراقة جذور العائلة اليابانية

حرص اليابانيون طوال ألف عام على اختيار شعارات لعائلاتهم يسمونها كامون ويستلهمونها من هيئة نباتات أو أشكال هندسية، وأشهرها شعار العائلة الإمبراطورية الذي يمثل زهرة الأقحوان.