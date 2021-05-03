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الحصاد (2021/5/2)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/5/2) العديد من المواضيع كان من أبرزها: مواصلة الخبراء الإيرانيين مشاوراتهم في فيينا مع نظرائهم الأوروبيين قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات،