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الجمهوريون يناقشون إصدار قرار يصعّب عودة بلادهم للاتفاق النووي

قالت مجلة بوليتيكو إن عودة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني تواجه عقبات في الكونغرس بسبب رفض الجمهوريين وبعض الديمقراطيين رفع العقوبات عن إيران.