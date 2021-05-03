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التفاؤل والحذر يُسيّران مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن المفاوضات في فيينا وصلت إلى مرحلة صياغة مسودتين، مؤكدا أن بلاده لن تدخل في ما سماها “محادثات استنزافية”.