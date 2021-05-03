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استمرار الصراع بين الحوثيين وقوات الحكومة يفاقم معاناة اليمنيين صحيا

تتفاقم معاناة مرضى السرطان والكلى في الحديدة باليمن، في وقت تتدهور فيه الخدمات الصحية. وقد زاد من هذه المعاناة استمرار الحرب، وعدم إمكانية سفر المرضى إلى الخارج، بسبب إغلاق مطار صنعاء.