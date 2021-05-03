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اتهامات بالمحاباة والعنصرية في جوائز غرامي الموسـيقية لهذا العام

يبدو أن جوائز غرامي الموسيقية لهذا العام لم تسلم من الانتقادات. فقد اتهمها البعض بالمحاباة والعنصرية في اختيار الفائزين. وكان بعض المغنين قد استهجنوا طريقة التصويت واعتبروها غير عادلة.